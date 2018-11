ÜRO rändekokkulepe on tekitanud erimeelsusi Saksamaa valitseva erakonna CDU sees

Merkeli jaoks on vaidlus ÜRO rändepakti üle proovikivi selle kohta, kas mitmepoolseid kokkuleppeid saab üleüldse enam sõlmida, vahendab Der Spiegel.

„Kas me saame hakkama ühiste ülemaailmsete lahenduste väljatöötamisega, samm-sammult, mõnikord liiga aeglaselt, või üldse mitte,” ütles Merkel eile Berliinis, kohtudes Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Merkel tunnistas, et Saksamaal ja Euroopa Liidus on pakti üle praegu väga vastuolulised vastasseisud.

Pakti vastu on konservatiivsed rändekriitikud Ida-Euroopas, Austrias, aga ka Saksa erakonnas Alternatiiv Saksamaale (AfD) ning ka CDU-s ja selle Baieri sõsarparteis Kristlik-Sotsiaalses Liidus (CSU).