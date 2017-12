ÜRO peaassamblee mõistis hukka inimõiguste rikkumised Krimmis ja nimetas Venemaad okupeerivaks jõuks

ÜRO peaassamblee kiitis heaks resolutsiooni, milles mõistetakse karmilt hukka inimõiguste rikkumised Venemaa annekteeritud Krimmis ja nimetatakse Venemaad seal okupeerivaks jõuks.

Ukraina ja veel 30 riigi esitatud resolutsiooni kiitis heaks 70 riiki. 26, sealhulgas, Venemaa, Valgevene, Kasahstan ja Hiina, hääletasid vastu. 76 riiki jäi erapooletuks, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Ukraina alaline esindus ÜRO juures teatas, et resolutsioon kinnitab, et Ukraina ja Venemaa vahel on relvakonflikt, ning mõistab hukka Venemaa seaduste tagasiulatuva rakendamise Krimmis, mille Venemaa annekteeris ebaseaduslikult 2014. aastal.

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin ütles, et resolutsioon on seni sel teemal ÜRO-s vastuvõetutest kõige karmim.

Ukraina diplomaadid ÜRO-s teatasid, et Venemaa avaldas ÜRO liikmesriikidele tohutut survet resolutsiooni vastu olemiseks või erapooletuks jäämiseks.

Ukraina ÜRO missiooni teatel mõistetakse resolutsioonis hukka Ukraina kodanike kohustuslik naturaliseerimine Vene okupatsiooni all ning kutsutakse üles vabastama viivitamatult ebaseaduslikult vahistatud ukrainlased.

Kutsutakse üles ka lõpetama viivitamatult kõik inimõiguste rikkumised, sealhulgas meelevaldsed vahistamised, piinamised ning muu julm, ebainimlik või alandav kohtlemine ning nõutakse, et Venemaa täidaks rahvusvahelise kohtu vaheotsust Ukraina kodanike õiguste ja vabaduste taastamise kohta poolsaarel.

Venemaad kutsutakse üles tühistama otsus krimmitatarlaste esindusorgani medžlise ekstremistlikuks organisatsiooniks kuulutamise ja selle tegevuse keelamise kohta. Moskvat kutsutakse ka tühistama teised piirangud krimmitatarlastele.

Veel kutsutakse Venemaad säilitama ukraina- ja krimmitatarikeelset hariduseandmist Krimmis.