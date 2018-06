ÜRO: oopiumi ja kokaiini ülemaailmne tootmine on rekordtasemel

Kokaiinitoodangu kasv Colombias kujutab endast väljakutset valitsuse ja nüüdseks laiali saadetud organisatsiooni FARC mässuliste vahel sõlmitud kokkuleppe elluviimisele ning viib narkoäriga tegelevate rühmituste mõjuvõimu ja rikkuse suurenemiseni, öeldakse raportis.

Samal ajal levib opioidikriis, mis on tekitanud erilist ärevust USA-s ja millest on saamas suur oht rahva tervisele. 2016. aastal suri USA-s üledoosi tõttu 63 632 inimest, keda on 21 protsenti rohkem kui 2015. aastal.

See kasv tuleneb suuresti farmatseutiliste opioididega, sealhulgas fentanüüli ja fentanüüli analoogidega seotud surmadest, öeldakse raportis.

USA-s on väidetavalt just selle tõttu langenud ka oodatav keskmine eluiga, mida pole juhtunud aastakümneid.

Kasvavat muret väljendab UNODC tramadoolisõltuvuse kasvu pärast Aafrikas.

Kõige laialdasemalt tarvitatud narkootikum oli 2016. aastal kanep, mida tarvitas aasta jooksul vähemalt korra umbes 192 miljonit inimest.