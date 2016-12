ÜRO mõistis survest hoolimata hukka Iisraeli asundustegevuse Palestiina aladel

USA jättis eile õhtul hääletamata ja resolutsioon kiideti 14 Julgeolekunõukogu liikme, sh Prantsusmaa, Suurbritannia, Venemaa ja Hiina poolt heaks, vahendab uudisteagentuur AP.

Tel Aviv lükkas resolutsiooni tagasi ja süüdistas president Barack Obama administratsiooni silmakirjalikkuses. „Obama administratsioon mitte ainult ei aidanud Iisraeli selle kamba eest ÜRO-s kaitsta, vaid tegi nendega koguni varjatult koostööd, et resolutsioon kindlasti vastu võetaks,“ märkis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. „Iisrael ootab koostööd presidendiks valitud Trumpiga ja kõigi meie sõpradega USA Kongressis, nii demokraatide kui vabariiklastega, et tulla toime selle absurdse resolutsiooni kahjulike tagajärgedega.“

Juudiriik võttis sel nädalal „kõrgemal tasemel“ ühendust Trumpiga, paludes tal survet avaldada, et vältida ÜRO resolutsiooni vastuvõtmist, kuna Iisraeli ametnikel endil ei õnnestunud veenda Obama administratsiooni ametnikke ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniprojekti vetostama.

Trump võttis seejärel Twitteri vahendusel sõna ja kutsus Washingtoni üles vetoõigust kasutama. Ühtlasi rääkis ta telefoni teel Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisiga, kes andis kähku korralduse, et tema riigi delegatsioon lükkaks neljapäevale planeeritud olnud hääletuse edasi. Resolutsioon esitati reedel aga uuesti Malaisia, Uus-Meremaa, Venezuela ja Senegali poolt.

Trump lubas hääletuse järel muutusi USA seisukohtades pärast tema ametisseasumist 20. jaanuaril.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.