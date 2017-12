ÜRO kõrge ametnik väisas Põhja-Koread ja rõhutas ühenduse hoidmise olulisust

ÜRO kõrge ametnik rõhutas Põhja-Korea pealinna Pyongyangi väisates „äärmist olulisust“ hoida suhtluskanaleid lahti, vältimaks sõda.

ÜRO esindaja Jefferey Feltman on kõrgeim maailmaorganisatsiooni ametnik, kes isolatsionistlikku riiki viimase kuue aasta jooksul külastanud, vahendab uudistekanal BBC.

Põhja-Korea teatas kohtumisel nõusolekust hoida ÜROga regulaarset ühendust.

ÜRO ametniku visiit leidis aset veidi rohkem kui nädal pärast seda, kui Põhja-Korea viis läbi esimese ballistilise raketi katsetuse alates septembrist, hoolimata rahvusvahelistest sanktsioonidest.

Teadaolevalt oli see uut tüüpi mandritevaheline ballistiline rakett Hwasong 15, mis jõudis 4475 kilomeetri kõrgusele ja kukkus Jaapani merre 950 kilomeetri kaugusel väljalaskmiskohast.

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un teatas katsetuse järel, et tema maa on saavutanud täieliku tuumariikluse pärast uue raketi katsetamist, mis on võimeline lendama igale poole USA-s.

ÜRO poliitikaasjade osakonna juht Feltman ütles, et kohapeal oldi nendega ühte meelt, et „käesolev situatsioon on hetkel kõige pingelisem ning ohtlikum rahu ja julgeoleku probleem“ maailmas.

Loe veel

„Tuleb silmas pidada vajadust ennetada valearvestusi ja hoida avatuna suhtluskanaleid, et vähendada konfliktiohtu,“ rõhutas Feltman, lisades, et „rahvusvaheline üldsus, kartes pingete kasvu, on pühendunud rahumeelse lahenduse saavutamisele“.

Ametniku sõnul olid mõlemad pooled nõus edaspidi erinevaid kanaleid pidi regulaarselt ühenduses olema.