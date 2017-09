ÜRO komisjon: Süüria valitsusväed on kasutanud keemiarelva üle 25 korra

Süüria väed on kodusõja käigus kasutanud keemiarelva enam kui 25 korda, sealhulgas ka aprillis Khan Sheikhounis, teatasid ÜRO sõjakuritegude uurijad kolmapäeval.

Idlibi provintsis asuvale Khan Sheikhouni linnale heitis sariini, mis tappis üle 80 tsiviilisiku, valitsuse lennuk, teatas ÜRO Süüria uurimiskomisjon, vahendab Reuters.

Veel teatas komisjon, et USA õhurünnakute eel märtsis mošeele Al-Jina külas Aleppo provintsis, mis tapsid 38 inimest, ei võetud tarvitusele ettevaatusabinõusid, mis on rahvusvahelise õiguse rikkumine.

Khan Sheikhounis kasutatud relvade kohta on varem kindlaks tehtud, et need sisaldasid lõhnatut närvigaasi sariini. Selles keemiarelvade keelustamise organisatsiooni (OPCW) järelduses ei öeldud aga, kes rünnaku eest vastutas.

„Valitsusväed jätkasid opositsiooni valduses olevatel aladel keemiarelvade tsiviilisikute vastu kasutamise mustrit. Kõige rängemas juhtumis kasutasid Süüria õhujõud sariini Khan Sheikhounis, Idlibis, tappes kümneid inimesi, kellest enamik olid naised ja lapsed,“ öeldakse ÜRO raportis ja kuulutatakse rünnak sõjakuriteoks.

Loe veel

ÜRO uurijad teatasid, et on tänaseks kokku dokumenteerinud 33 keemiarelvarünnakut.

27 neist on toime pannud president Bashar al-Assadi valitsus. Kuue kodusõja alguses toimunud rünnaku toimepanijat pole kindlaks tehtud.

ÜRO uurijad küsitlesid 43 tunnistajat, ohvrit ja esmaabiandjat, kes olid Khan Sheikhouni rünnakuga seotud. Kasutati ka satelliidifotosid, fotosid pommijäänustest ja hoiatusraporteid.

Paulo Pinheiro juhitud sõltumatud uurijad väljendasid sügavat muret ka rahvusvahelise koalitsiooni rünnakute tagajärgede üle tsiviilelanikkonnale.

„Al-Jinas, Aleppos ei võtnud Ameerika Ühendriikide jõud tarvitusele mõistlikke ettevaatusabinõusid tsiviilisikute ja tsiviilobjektide kaitseks, kui ründasid rahvusvahelist humanitaarõigust rikkudes mošeed,“ öeldakse raportis.

USA lennukid F-15 heitsid palvesaali kõrval olnud hoonele kümme pommi ning neile järgnes droon Reaper, mis lasi põgenevate inimeste pihta kaks raketti Hellfire, öeldakse ÜRO raportis.

„Enamik Al-Jina elanikke, ohvrite sugulased ja esmaabiandjad, keda komisjon küsitles, ütlesid, et kõnealusel õhtul toimus mošee teenindushoones religioosne kogunemine. See oli regulaarne sündmus,“ öeldakse raportis. „Ühendriikide sihtmärkide otsimise meeskonnal puudus mõistmine tegeliku sihtmärgi kohta, sealhulgas selle kohta, et see oli osa mošeest, kuhu usklikud kogunesid palvetama igal neljapäeval.“