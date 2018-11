ÜRO kohus uurib serblastest sõjakurjategijate kaebusi halva kohtlemise üle Eesti vanglates

Martić on kandnud oma 35-aastast vanglakaristust Eestis alates 2009. aastast ja taotlenud üleviimist 2014. aastal, kui tema advokaat viitas halvale meditsiiniabile, standarditele mittevastavatele ruumidele ja rehabilitatsiooniprogrammi puudumisele.

Bosnia serblaste armee Sarajevo-Romanija korpuse endine ülem Milošević mõisteti 2009. aastal 29 aastaks vangi tsiviilisikute terroriseerimise ja tapmise eest Sarajevo piiramise ajal 1994. ja 1995. aastal. Eestis on ta karistust kandnud alates 2011. aastast.

„Milošević, kes on haige ja vanas eas, peab töötama, et lubada endale esmaseid hügieenivahendeid... ja peseb ise oma pesu, sest pesumajateenus on samuti tasuline,” teatas Serbia justiitsministeerium.

Serbia kinnipeetavate elutingimuste teema tõstatas Serbia peaminister Ana Brnabić kohtumisel MICT presidendi Theodor Meroniga Belgradis 20. novembril.

Serbia valitsus teatas, et Brnabić palus uuesti kaaluda sõjakurjategijate Serbias karistuse kandmise lubamist.

MICT teatel peab selle otsuse aga Serbia ja teiste endise Jugoslaavia riikide puhul tegema ÜRO julgeolekunõukogu.

BIRN-i väitel ei vastanud Eesti justiitsministeerium nende küsimustele.