ÜRO kliimajuht: oht on tõsisem kui eales varem, meie aeg hakkab otsa lõppema

ÜRO kliimajuhi sõnul saab tänavune aasta „ilmselt olema üks neljast kõige soojemast aastast“, vahendab uudistekanal BBC.

Avades kliimakonverentsi, ütles Espinosa, et „maailmal on üha keerulisem muutuste tagajärgi ignoreerida“ ja tõsiasi, et „nende mõju muutub üha hullemaks, sunnib reaalsust ütlema, et meil tuleb teha palju rohkem“.

Ta rõhutas, et riikidel jääb aega üha vähemaks, et võtta vastu põhimõtteline otsus asuda selle globaalse ohtuga viivitamatult tegelema, vaadates üle ja korraldades vastavalt ümber majandus- ja ühiskondlik poliitika.

Tänavusel kliimakohtumisel üritatakse leida võimalusi jätkata 2015. aasta kliimakokkuleppe elluviimist senisest aktiivsemalt, et vältida liigset temperatuuri tõusu ja hoida tagasi globaalset soojenemist.

USA kohtumisel ei osale, tulenedes president Donald Trumpi otsusest kliimaleppest lahkuda. Oma seisukoha palus ta nädalavahetusel ära märkida ka G20 tippkohtumise ühisavalduses, jäädes ainsa riigina kõrvale seisukohast, et kliimakokkulepe on pöördumatu ja vajalik.

WMO ehk globaalne meteoroloogiaorganisatsioon hoiatas osalisi vahetult enne kohtumise algust, andes teada, et „maailma soojenemise suundumus on ilmselge ega peatu“, ja märkides, et kui mitte reageerida rekordkõrgele kasvuhoonegaaside sisaldusele atmosfääris, on maailma keskmine temperatuur vähem kui saja aasta pärast kolm kuni viis kraadi senisest kõrgem.