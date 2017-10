ÜRO kehtestas Põhja-Korea sanktsioone rikkunud laevadele ülemaailmse sadamakeelu

ÜRO kehtestas neljale Põhja-Korea vastaseid sanktsioone rikkunud laevale ülemaailmse sadamakeelu, teatas ÜRO julgeolekunõukogu Põhja-Korea sanktsioonide komitee koordinaator Hugh Griffiths.

„On neli alust, mille komitee on ära märkinud. See märkimine ei tähenda varade külmutamist või reisikeeldu. Vaid see on sadamakeeld,“ ütles Griffiths, lisades, et laevad leiti keelatud kaupu vedamas, vahendab AFP.

Asjaga kursis olev allikas ütles AFP-le, et laevad leiti vedamas kivisütt, mereande ja rauamaaki, mille eksport Põhja-Koreast keelati ÜRO augustis vastu võetud resolutsiooniga.

Allika sõnul on sadamakeelu saanud laevad Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 ja Jie Shun. Veebilehe MarineTraffic andmetel on esimesed kolm Komooride, St. Kitts ja Nevise ning Põhja-Korea lipu all. Jie Shun veebilehelt puudub.