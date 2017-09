ÜRO Julgeolekunõukogu toetas üksmeelselt Põhja-Korea sanktsioone

ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis esmaspäeval üksmeelselt heaks uued Põhja-Korea vastu suunatud sanktsioonid.

Vastu võeti USA koostatud uuendatud resolutsioonikava, mille sõnastust Washington leevendas Venemaa ja Hiina toetuse saamiseks, vahendab AFP.

Eelnõus loobuti varade külmutamisest ning naftaembargot plaanitakse järk-järgulisena. Samuti on pehmendatud piiranguid välismaal töötavatele põhjakorealastele ning inspektsioone laevadel, mida kahtlustatakse ÜRO poolt keelatud kaupade vedamises. Eelnõus jäi alles Põhja-Korea tekstiiliekspordi keelustamine.

Ühendriikide ÜRO suursaadik Nikki Haley ütles, et karmid uued meetmed saadavad Pyongyangile sõnumi, et "maailm ei lepi iialgi tuumarelvadega varustatud Põhja-Koreaga". Samas avaldas ta lootust, et kriisile võiks olla rahumeelne lahendus.

"Me ei oota sõda. Põhja-Korea režiim ei ole veel ületanud punkti, kust tagasiteed ei ole," ütles Haley nõukogule.

Haley lisas, et kui Põhja-Korea peatab oma tuumaprogrammi ja suudab näidata, et suudab ülejäänud maailmaga rahus elada, siis vastatakse talle samaga.

"Kui Põhja-Korea jätkab oma ohtliku rada, jätkame meie edasise survestamisega. Valik on nende."

Lõuna-Korea valitsus tervitas ÜRO julgeolekunõukogu otsust ja sõnas, et Põhja-Korea "peab mõistma, et tuumarelvastuse vähendamine on ainus viis julgeoleku ja majandusliku arengu garanteerimiseks".

Põhja-Korea ähvardas Ühendriike raskete tagajärgedega, kui ÜRO Julgeolekunõukogu kiidab heaks ettepaneku kõige karmimate sanktsioonide kehtestamisest Pyongyangi suhtes.

"Me vastame barbaarsetele sepitsustele sanktsioonide ümber ja survele USA poolt enda jõuliste vastumeetmetega," öeldi Põhja-Korea avalduses.

Põhja-Korea välisministeerium hoiatas esmaspäeval, et kavatseb USA samme hoolikalt jälgida ja ähvardas vastumeetmetega, mis põhjustavat Ühendriikidele selle ajaloo suurimaid kannatusi.