ÜRO Julgeolekunõukogu ei suuda Süüriasse hädatarvilikku vaherahu tuua

ÜRO Julgeolekunõukogu ei suutnud pärast teist päeva kõnelusi kokku leppida kolmekümnepäevase vaherahu kehtestamises üle kogu Süüria, võimaldamaks erakorralise humanitaarabi andmist ja meditsiinilistel põhjustel inimeste evakueerimist.

Tagatubades jätkusid läbirääkimised kogu eilse päeva jooksul, kuid üks tähtaeg möödus teise järel, kui Julgeolekunõukogu ülejäänud liikmed üritasid veenda venelasi hääletama resolutsiooni poolt, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Abi ei olnud ka Emmanuel Macroni ja Angela Merkeli pöördumisest Vladimir Putini poole palvega lõpetada resoultsiooni blokeerimine, võimaldamaks tsiviilelanikke aidata.

Arutelu all olev resolutsioon näeb ette üleriigilist vaherahu 72 tunni jooksul pärast selle vastuvõtmist, kuigi ei ole mingit teavet, kas ja kes on valmis seda kohapeal järgima.

Loe veel

Alates pühapäevast on Vene ja Süüria pommituskampaanias hukkunud umbes 450 tsiviilelanikku. Ida-Ghouta on pealinna Damaskuse idapoolne eeslinn, kesklinnast umbes 15 kilomeetri kaugusel. Alates Süüria kodusõja algusest hoiavad ala enda käes mässuliste rühmitused, millest tugevaim on sealkandis Saudi Araabia toetatud islamistlik Jaish al-Islam. Eelmisel nädalal alustasid Süüria ja Venemaa lennukid Ida-Ghoutas ulatuslikku pommituskampaaniat ja valmistub kõigi märkide järgi suuremaks pealetungiks, et kogu ala tänavu enda kätte võtta.

ÜRO hinnangul elab koos mässuliste võitlejatega umbes 100 km2 suurusel alal ka umbes 393 000 tsiviilelanikku, kellel ei ole ühtegi põgenemisteed. Enne pommituskampaania algust hukkus Ida-Ghoutas kolme kuuga umbes 700 tsiviilelanikku. Ainuüksi selle nädala jooksul on aga hukkunud juba pea 400 elanikku. Kuni lahingutegevus kestab, vaevlevad elanikud ka näljas. Eelmisel nädalal saabus linna esimene ÜRO abikolonn viimase kolme kuu jooksul, sellest piisas toiduabi aga vaid 7200 inimesele.