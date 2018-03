ÜRO inimõiguste ülemkomissar: Filipiinide president Duterte vajab psühhiaatrilist hinnangut

ÜRO inimõiguste ülemkomissar Zeid Ra’ad Al-Hussein ütles täna, et Filipiinide president Rodrigo Duterte, kes on roppude sõnadega sõimanud ÜRO raportööre, vajab psühhiaatrilist hinnangut.

Loetledes mõningaid Manila tegusid ÜRO ametnike vastu teatas Zeid, et „see paneb uskuma, et Filipiinide president peaks laskma ennast kuidagi psühhiaatriliselt hinnata”, vahendab AFP.

Zeid ja teised ÜRO ametnikud on pööranud märkimisväärset tähelepanu Duterte vastuolulisele narkosõjale.

Politsei on tapnud enam kui 4100 narkokuritegudes kahtlustatavat. Inimõiguslased väidavad aga, et mõrvatud on veel 8000 inimest, ja nimetavad seda kuriteoks inimsuse vastu.

Duterte kriitika eriliseks sihtmärgiks on kujunenud ÜRO kohtuväliste tapmiste eriraportöör Agnès Callamard, keda Duterte on roppude sõnadega sõimanud ja lüüa ähvardanud.