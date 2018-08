ÜRO: Hiina sunnib miljonit moslemit laagritesse poliitilist ümberõpet saama

ÜRO komitee hinnangu kohaselt võib Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas erinevates ideoloogilist ajupesu tegevates poliitilistes laagrites viibida pea kaks miljonit uiguuri ja teist rahvusvähemuste hulka kuuluvat inimest, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Teadaolevalt toetab valitsus vähemuste, ennekõike usuvähemuste kinnihoidmist, et „juurida neist välja religioossne äärmuslus ja säilitada sotsiaalne stabiilsus“.

Hiina valitsus väidab, et islamiäärmuslus kujutab tõsist ohtu, mistõttu sellega tuleb tõsiselt tegeleda; ÜRO komitee aga usub, et kommunistlik riik kohtleb uiguure kui riigivaenlasi puhtalt sellepärast, et nad on etnilisest vähemusest.