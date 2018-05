ÜRO endine kõrge diplomaat võis „aidata“ oma naisel enesetappu sooritada

51-aastase Sunanda Pushkari surm arvati algselt olevat enesetapp, aga hilisema uurimise järel, väitis politsei, et ÜRO ametniku abikaasa tapeti, nimetamata kahtlusalust, vahendab uudistekanal BBC.

Täna tuli aga teade, et surma taga arvatakse olevat tapetu 62-aastane abikaasa Tharoor, kes kohtles naist julmalt ja tagatipuks ka juhendas teda enesetapu sooritamisel.

Ajakirjandus kirjutas toona, et surma eel süüdistas naine oma abikaasat avalikult, et ta on truudusetu.

1/2 I have taken note of the filing of this preposterous charge sheet &intend to contest it vigorously. No one who knew Sunanda believes she would ever have committed suicide, let alone abetment on my part. If this is conclusion arrived at after 4+ yrs of investigation, (contd.)