ÜRO: blokaadirõngas Jeemenis võib nälga surra miljoneid inimesi

ÜRO humanitaarasjade büroo juht Mark Lowcock hoiatas, et kui Jeemeni blokaad jätkub, seisab riik silmitsi suurima näljahädaga, mida maailm on näinud aastakümnete jooksul, ja ohvreid võib olla miljoneid.

Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon tugevdas Jeemeni blokaadi sel nädalal veelgi pärast seda, kui Jeemeni Huthi mässuliste välja lastud ballistiline rakett lõigati vahelt Saudi Araabia pealinna Ar-Riyadi lähedal, vahendab Associated Press.

„See raskendab veelgi juba niigi kohutavat humanitaarolukorda,” ütles ÜRO Jeemeni humanitaarasjade koordinatsioonibüroo juht George Khoury. „Me tahame selle rahvusvahelisele kogukonnale kristalselt selgeks teha. Igasugustel katkestustel on katastroofilised tagajärjed sadade tuhandete inimeste ja laste eludele.”

BBC News teatas Punasele Ristile viidates, et blokeeritud on ka enam kui 900 000 inimest puudutava kooleraepideemiaga võitlemiseks hädavajalike klooritablettide Jeemenisse sissevedu.

Pärast Saudi Araabia juhitud koalitsiooni sekkumist Jeemeni kodusõtta 2015. aasta märtsis on õhurünnakutes ja lahingutes maapinnal hukkunud üle 8670 inimese, kellest 60 protsenti on tsiviilisikud, ning haavata on saanud 49 960 inimest.

Pärast suletud uste taga ÜRO julgeolekunõukogule olukorrast ülevaate andmist kutsus Lowcock taastama kõik ÜRO ja humanitaarpartnerite lennud Jeemenisse ning nõudis viivitamatult ligipääsu sadamatele, eelkõige toidu, kütuse, ravimite ja muude esmatarbekaupade kohaletoimetamiseks.

Khoury sõnul sõltub Jeemenis iga kuu vähemalt seitse miljonit inimest ÜRO elupäästvast abist. Punase mere Hodeida ja Salefi sadamatest on aga kästud lahkuda kümnel ÜRO laeval.

Saudide juhitud koalitsioon teatas kõigi sadamate sulgemisest alates möödunud esmaspäevast. Peatatud on ka kõik humanitaarlennud. Veoautod seisavad piiripunktides ning laevadel esmatarbekaupadega on kästud lahkuda.

Huthi mässulised kontrollivad Põhja-Jeemenit, sealhulgas pealinna Sanat. Rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus viibib Saudi Araabias ja selle kontroll Lõuna-Jeemeni üle, kus on separatistlikke rühmitusi ja islamiäärmuslasi, on piiratud.