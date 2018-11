ÜRO: bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tõttu võime õige pea silmitsi seista väljasuremisega

Ökosüsteemide kokkuvarisemise arutamiseks korraldatava konverentsi eel ütles Cristiana Paşca Palmer, et inimestel kõikides riikides tuleb avaldada oma valitsustele survet, töötamaks hiljemalt 2020. aastaks välja ambitsioonikas ülemaailmne eesmärkide kava, et kaitsta putukaid, linde, taimi ja imetajaid, kes on eluliselt tähtsad toiduainete tootmisel ja süsinikudioksiidi sidumisel.

ÜRO bioloogilise mitmekesisuse juht ütles ajalehele The Guradian, et „elurikkuse vähenemine on vaikne tapja“, sest erinevalt kliimamuutusest, mille mõjusid on võimalik igapäevaelus märgata, ei ole see sedavõrd hästi tajutav. „Ajal, mil sa märkad, et [bioloogilise mitmekesisusega] on midagi lahti, võib olla juba liiga hilja,“ ütles Palmer.

50-aastane rumeenlanna tüürib ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni: globaalset organit, mis vastutab looduslike ökosüsteemide säilitamise eest, millest inimkond sõltub.

Antud konventsiooniga on liitunud 196 riiki, kes kohtuvad sel kuul Egiptuses Sharm el Sheikhis, et arutada uute globaalsete eesmärkide vastuvõtmist ökosüsteemide ja eluslooduse säilitamiseks. Järgnevad kaks aastat põhjalikke läbirääkimisi, mis, nagu loodab Cristiana Palmer, päädivad järgmisel konverentsil 2020. aastal Pekingis ambitsioonika ülemaailmse kokkuleppega.