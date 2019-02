UNICEF: Austraalia põud tekitab kannatusi lastele

Ida-Austraalias valitsev põud on farmerite elu väga raskeks muutnud. Nendel aladel elavad lapsed on vastupidavad, aga on kasvava psühholoogilise surve all, teatas ÜRO lasteorganisatsioon UNICEF, vahendab BBC News.

Paljudel lastel on UNICEF-i teatel pikad ja pingelised päevad, mis sisaldavad vanemate ja loomade häda pealtnägemist.

„Laste töökoormus farmides ja väljaspool neid on oluliselt kasvanud, mis jätab vähe aega koolitöödeks ning peaaegu üldse mitte aega mängimiseks, spordiks või muuks vabaajategevuseks,” öeldakse raportis.

„Enne selle aasta algust ei olnud ma kunagi oma elus lammast maha lasknud ja nüüd olen ma seda teinud ilmselt umbes 50 korda või nii sel aastal... see on nüüd normaalne,” ütles üks keskkooliõpilane.

Teised kirjeldasid suuri pingeid kodus ja üks tüdruk ütles, et tuleb kõndida nagu munakoortel.

UNICEF avaldas raporti täna pärast 5-16-aastaste laste küsitlemist Uus-Lõuna-Walesi maapiirkondades.

Lastel tuleb toime tulla vanemate ja õdede-vendadega veedetud kvaliteetaja puudumisega, hirmuga tulevase hariduse ja tööväljavaadete pärast ning väsimusega.

Raportis öeldakse, et lastel on suur soov aidata oma perekondi ja kogukondi, aga tihti tunnevad nad end jõuetuna.

„Need noored inimesed hoolivad sügavalt ja on väga teadlikud traumast, mida nende vanemad läbi elavad,” ütles UNICEF Australia esindaja Oliver White.

UNICEF on kutsunud Austraalia valitsust suunama rohkem põuaga seotud abiraha lasteprogrammidesse.