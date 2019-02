Ungari üritab sündivust tõsta maksudest vabastamise ja laenude kustutamisega

Ungari naine sünnitab oma elu jooksul keskmiselt 1,45 last. Euroopa Liidu keskmine on 1,58. Sündivus on Euroopa Liidus suurim Prantsusmaal – 1,96 last naise kohta – ja väikseim Hispaanias – 1,33. Maailma suurim sündivus on Nigeris – 7,24 last naise kohta.