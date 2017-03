Ungari, Saksa ja Belgia hävitajad saatsid Euroopa kohal tummaks jäänud India reisilennukit

India Gujarati osariigist Ahmedabadist startinud lennuk maandus siiski ohutult Londoni Heathrow’ lennuväljal, vahendab Daily Mail.

Lennujuhid kaotasid lennukiga raadioühenduse, mistõttu kardeti, et see võib olla kaaperdatud.

Ilmselt oli siiski tegemist tehnilise probleemiga.

Air India flight #AI171, Ahmedabad -> London was escorted by fighter jets through several countries in Europe after it lost contact with ATC pic.twitter.com/xyVWdKhojv— Flightradar24 (@flightradar24) March 10, 2017