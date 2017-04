Ungari president allkirjastas seaduse, mis võib Sorosi rahastatava ülikooli riigist välja sundida

Ungari president János Áder allkirjastas esmaspäeva õhtul seaduse välisülikoolide kohta, mis võib sundida George Sorosi rahastatava rahvusvahelise ülikooli riigist lahkuma. Budapestis avaldati selle vastu taas meelt.

Pühapäeval avaldasid seaduse vastu meelt kümned tuhanded inimesed. Tegemist oli ühega suurematest meeleavaldustest peaminister Viktor Orbáni seitse aastat kestnud valitsemisajal. Kriitikute ja opositsioonierakondade sõnul on seadus suunatud ungari päritolu avatud ühiskonna eest võitleja Sorosi asutatud Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) vastu, vahendab Reuters.

Esmaspäeva hilisõhtul kõndisid sajad meeleavaldajad riikliku raadiojaama hoone juurde ja heiskasid sellele Euroopa Liidu lipu. Kohaliku veebilehe Index teatel kasutas politsei nende vastu paprikagaasi. Meeleavaldus lõppes kohaliku aja järgi umbes kell 1.20.

Kolmapäevaks on kavandatud uus meeleavaldus.

1991. aastal Budapestis asutatud CEU kaitseks on välja astunud enam kui 500 rahvusvaheliselt tuntud akadeemiliste ringkondade esindajat, sealhulgas 17 Nobeli preemia laureaati, nimetades seda üheks silmapaistvamaks mõttekeskuseks Ungaris.

President Áder, kes on Orbáni pikaajaline poliitiline liitlane, ütles, et seadus ei riku akadeemilist vabadust ega rahvusvahelist õigust, ning kutsus valitsust ülikoolidega läbi rääkima.

CEU teatas oma avalduses, et tahab valitsusega läbi rääkida, et leida lahendus, mis võimaldaks tal Budapesti jääda, kuid akadeemiline vabadus ei ole CEU jaoks läbirääkimiste teema.

„Seadus kujutab endast ettekavatsetud poliitilist rünnakut vaba institutsiooni vastu, mis on olnud uhke osa Ungari elust veerand sajandit,“ öeldakse CEU avalduses.

Orbán, kellel seisavad 2018. aastal ees valimised, ei anna seadusele tagasikäiku, sest see on tähtis osa tema poliitilisest strateegiast – rahvuslike huvide kaitsmisest väidetava välise sekkumise vastu Ungari asjadesse.

Orbán on sageli Sorosit halvustanud. Sorosi ideaalid on otseses vastuolus Ungari peaministri nägemusega, et Euroopa kultuur on surmaohus sisserände ja multikulturalismi tõttu.

Orbán ütles esmaspäeval parlamendis, et käimas on Ungari-vastane „desinformatsioonikampaania“.

Uue seaduse järgi peavad välisülikoolidel olema õppehooned nii Ungaris kui ka kodumaal. CEU töötab Budapestis, kuid on ainus rahvusvaheline kõrgkool, millel ei ole haru väljaspool Ungarit.