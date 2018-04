Ungari peaminister Orbán saavutas parlamendivalimistel kristliku kultuuri päästmist lubades taas suurvõidu

Ungari peaminister Viktor Orbán võitis eilsetel parlamendivalimistel oma erakonnaga Fidesz pärast sisserändevastast kampaaniat parlamendis suure enamuse, tagades esialgsete tulemuste järgi kaks kolmandikku kohtadest.

Parempoolne rahvuslane Orbán kujutas ennast valimiskampaania ajal ungari kristliku kultuuri päästjana moslemite Euroopasse sisserände vastu ja see sõnum leidis miljonites inimestes eriti maapiirkondades viljaka pinnase, vahendab Reuters.

„Me oleme võitnud, Ungari on saavutanud suure võidu,” ütles juubeldav Orbán suurele hulgale toetajatele Budapestis Doonau kaldal. „Meil on selja taga suur lahing, me oleme saavutanud otsustava võidu ja andnud omale võimaluse kaitsta Ungarit.”

Kui loetud oli 93 protsenti häältest, oli Fidesz saanud 199-kohalises parlamendis 133 kohta. Paremäärmuslik Jobbik saaks selle seisuga 26 kohta ja sotsialistid 20.

Kaks väiksemat vasakpoolset erakonda, Demokraatlik Koalitsioon (DK) ja Poliitika Võib Olla Erinev (Lehet Más a Politika – LMP) said esialgsetel andmetel vastavalt üheksa ja kaheksa kohta.