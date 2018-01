Ungari peaminister Orbán: me peame pagulasi moslemi sissetungijateks

Ungari peaminister Viktor Orbán kaitses intervjuus Saksa ajalehele Bild taas oma riigi keeldumist pagulaste vastuvõtmisest.

„Me ei pea neid inimesi moslemi pagulasteks. Me peame neid moslemi sissetungijateks,” ütles Orbán, kelle sõnul on tegemist majandusmigrantidega, kes otsivad paremat elu, vahendab Deutsche Welle.

Orbán lisas, et tema arvates viib suur moslemite arv paratamatult paralleelühiskondadeni, sest kristlik ja moslemiühiskond on ühine kunagi. Multikulturalism on Orbáni sõnul vaid illusioon.

„Me ei taha midagi sellist. Ja me ei taha lasta end millekski sundida,” ütles Orbán.

Orbán protesteeris intervjuus eriti väite vastu, et Ungari võtab küll Euroopa Liidult raha vastu, aga keeldub pagulasi vastu võtmast. Ühtekuuluvusfond, mis Ungari majandust toetab, ei ole Orbáni sõnul mingi kingitus.

„See on aus tasakaal, sest me oleme avanud oma turu vabale konkurentsile. Sellel pole pagulaste küsimusega absoluutselt mingit tegemist,” ütles Orbán.