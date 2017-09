Ungari peaminister Orbán: me ei muuda EL-i kohtu otsusest hoolimata oma seisukohta sisserände asjus

Ungari ei muuda oma seisukohta sisserände kohta pärast seda, kui Euroopa Liidu kohus lükkas tagasi Ungari ja Slovakkia hagi pagulaskvootide vastu, teatas Ungari peaminister Viktor Orbán reedel.

„Me peame otsuse teadmiseks võtma, sest me ei saa õõnestada EL-i aluseid, ja õigusriigi austamine on EL-i alus, kuid samal ajal ei ole see kohtuotsus meie jaoks põhjus oma poliitika muutmiseks, mis tõrjub migrante,“ ütles Orbán raadios esinedes, vahendab Reuters.

Veel ütles Orbán Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kirjale vastates, et sisserände ja EL-i ühtekuuluvusrahastamise küsimuste seostamine on EL-i reeglite vastane ja ebamoraalne.