Ungari peaminister Orbán lubas hakata sügisest põhiseadust üle vaatama

Ungari valitsus alustab sügisel riigi põhiseaduse suurt ülevaatamist, mis võib aega võtta 12-18 kuud, teatas peaminister Viktor Orbán täna raadios esinedes.

Rohkem üksikasju parempoolne rahvuslane Orbán ei avaldanud, vahendab Reuters.

Orbáni sõnul algavad diskussioonid 2011. aasta põhiseaduse muutmiseks septembris.

Orbáni valitseval erakonnal Fidesz on Ungari parlamendis 133 kohta 199-st, mis tagab vajaliku kahekolmandikulise enamuse igasuguste seaduste, kaasa arvatud põhiseaduse muutmiseks.

„Sügisel tahame me käivitada 1-1,5-aastase põhiseaduse ülevaatamise, kus me vaatame, mis on töötanud ja mis oleks võinud töötada ... ja leiame potentsiaalseid lünki, mille peame täitma uue põhiseadusliku tekstiga,” ütles Orbán.