Ungari parlament võttis vastu seadusepaketi, mis kriminaliseerib asüülitaotlejate aitamise

Eile kiitis Ungari parlament heaks seadusepaketi, mille alusel hakatakse sisserändajate ja asüülitaotlejate abistamist ja nõustamist edaspidi tõlgendama kriminaalkuriteona.

Ebaseadusliku tegevuse mõiste on määratletud laialt, nii et kriminaalseks teoks võib osutuda ka asüülitaotlejale antud õigusabi, juhul kui selgub, et asüülitaotlus hiljem tagasi lükatakse. Ka võimupartei Fidesz ei tee saladust, et seadus on suunatud just rahvusvaheliste abiühingute vastu, andes seadusepaketi hüüdnimeks "STOP Soros". Peaminister Viktor Orbán süüdistab Ungari päritolu USA finantsisti George Sorost vandenõus Euroopa sisserändajatega üle ujutada.

Reuters märgib, et 10 miljoni elanikuga Ungaris elab praegu 3555 pagulast, tänavu on rahuldatud 279 asüülitaotlust.