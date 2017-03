Ungari laseb teise piiritarasse elektrivoolu ja vahistab kõik varjupaigataotlejad

Teises, „nutikas“ taras, mida Ungari ehitab Serbia piirile esialgse tara taha, hakkab olema „täiesti ohutu elektrivool“, mis on inimestele kahjutu, teatas valitsuse pressiesindaja Zoltán Kovács. Ungari parlament kiitis aga heaks kõigi varjupaigataotlejate vahi alla võtmise.

„Intelligentsel taral“ hakkab olema „palju suurem tehniline võimekus“ kui selle ees paikneval taral, teatas Kovács Budapest Business Journali vahendusel.

„Tänu uuele tehnoloogiale liigub tarast läbi ka madala pingega ja täiesti ohutu elektrivool, mis saadab häire piirivalvevõimudele, kui tehakse katseid seda kahjustada,“ teatas Ungari ametlik valitsuse veebileht Kormany.hu.

Uus tara, mida valitsus nimetab sageli teiseks kaitseliiniks, peaks valmis saama 1. maiks.

Kovács ütles vastuseks kriitikale, et Ungari hoolib Euroopa Liidu ohutusest. „Tara kaitseb Euroopa Liitu, mitte Ungarit, ja kui Ungari suudab ebaseadusliku sisserände sel viisil peatada, ei ole vaja ka ummikuid Hegyeshalomi piirijaamas, sest see on kaitsnud ka Austriat,“ ütles Kovács. „Eesmärk, mille tara täidab, on just see, mida ka austerlased tahavad – et piiri ei saaks ületada keegi, kes tuleb hiljem tagasi saata, sest ta on Euroopa Liidus ebaseaduslikult.“

Ungari parlament kiitis teisipäeval heaks kõigi varjupaigataotlejate automaatse vahi alla võtmise, teatab AFP.

Kõik Ungarisse sisenevad ja praegu riigis viibivad varjupaigataotlejad vahistatakse või viiakse lõunapiiril asuvatesse laagritesse.

Nad ei saa oma varjupaigataotluste menetlemise ajal Ungaris ringi liikuda ega riigist lahkuda.

„Tulevikus peavad ebaseaduslikud sisserändajad ootama oma varjupaigajuhtumi kohta otsust kindlaks määratud transiiditsoonides piiril,“ öeldakse otsuses.

Ungari peatas varjupaigataotlejate vahistamise 2013. aastal Brüsseli, ÜRO põgenikeagentuuri ja Euroopa Inimõiguste Kohtu survel.