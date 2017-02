Ungari alustas teise tara ehitamist Serbia piirile

Ungari alustas teise piiritara ehitamist lõunapiirile Serbiaga, teatas valitsuse pressiesindaja esmaspäeval, mis tõenäoliselt kutsub esile kriitika Euroopa Liidu partneritelt.

Ungari peaministri Viktor Orbáni parempoolne valitsus peab sisserännet üheks suuremaks ohuks status quo’le Euroopa Liidu sees. Brüsselis ja mõnedes teistes Euroopa Liidu pealinnades ei olda aga Budapesti isemeelse poliitikaga rahul, vahendab Reuters.

Ungari-Serbia piiril juba on okastraattara alates 2015. aastast, kui Ungari oli osa peamisest rändeteest sadadele tuhandetele sisserändajatele ja põgenikele, kes peamiselt põgenesid sõja eest Süürias.

See tara sisuliselt blokeeris tee Saksamaale, kuhu paljud suundusid, kuid Ungari teatel muudab teine tara tõkke tõhusamaks ja hoiab sisserändajaid tagasi nende varjupaigataotluste menetlemise ajal.

Kuigi surve piirile pole kaugeltki selline nagu 2015. aasta kriisi ajal, takistavad piiripatrullid endiselt sadu ebaseaduslikke piiriületusi päevas ja eskordivad tagasi kümneid inimesi, kellel õnnestub läbi murda, teatas Ungari valitsus.

Teise tara postid on juba Kelebia piiripunkti juures püsti ning ka mujale piiril on kohale veetud ehitusmaterjal.

Orbáni personaliülem János Lázár teatas eelmisel nädalal, et valitsus on piiritara ja sisserändajate laagrite ehitamiseks eraldanud 38 miljardit forintit (123 miljonit eurot). Teine tara ehitatakse Lázári sõnul esialgu ainult Serbia piirile ning tööd algavad kohe, kui ilm lubab, ja tara on püsti kevade lõpuks.

Inimõiguste organisatsioonid Ungari Helsingi Komitee ja Human Rights Watch saatsid reedel kaebuse Euroopa Liidu migratsioonivolinikule Dimitris Avramopoulosele.