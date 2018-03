Ungari ähvardab blokeerida Ukraina kohtumised EL-i ja NATO-ga, kui Kiiev ei muuda haridusseadust

Ungari välisminister Péter Szijjártó teatas eile, et tema riik nõuab Ukrainalt haridusseaduse muutmist ja selle elluviimise edasilükkamist kuni 2023. aastani ning kui seda ei tehta, blokeerib Ungari Ukraina jaoks olulised kohtumised Euroopa Liidu ja NATO tasemel.

„Mis puudutab Ukrainat, siis Ungaril ei ole muid instrumente peale Ukraina rahvusvaheliste, Euroopa- ja euroatlandi püüdluste blokeerimise,” rõhutas Szijjártó, vahendab UNIAN.

„Vastavalt sellele ei hakka Ungari ka toetama EL-i ja Ukraina kaitseministrite kohtumist, mis on plaanis aprillis, ega NATO-Ukraina tippkohtumist, mis on plaanis sel suvel,” rõhutas Szijjártó.

Szijjártó sõnul toetab Ungari nende kohtumiste toimumist ainult sel juhul, kui Ukraina täidab oma rahvusvahelised kohustused ja ungari rahvusvähemuse õiguste tagamise tingimused Taga-Karpaatias.

„See, et selline riik nagu Ukraina asub geopoliitiliselt tähtsal positsioonil, ei tähenda, et ta on vabastatud rahvusvahelise õiguse järgmisest või tema territooriumil elavate rahvusvähemuste kaitsmise kohustustest,” märkis Szijjártó.