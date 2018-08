Üllatav? Vaniljejäätistest ei leitud grammigi vaniljet

Ajaleht Daily Mail kirjutab, et hiljutisest Which? uuringust tuli välja, et paljudest Inglismaal müüdavatest vaniljejäätistest ei leia värsket piima, koort ega vaniljet. 24 jäätisest, mida testiti, olid kõik kolm eelpool mainitud komponenti olemas vaid pooltel, millest ülejäänute puhul leiti pelgalt üks või kaks neist kolmest või lausa ei ühtegi.

Jäätised, millel ei olnud sees piima, koort ega vaniljet, kuulusid üldjuhul poodide nagu Asda ja Tesco omatoodangu hulka.

Vaniljejäätist tehakse traditsiooniliselt värsket piimast, koorest, munakollastest, suhkrust ja vaniljest. Testitud jäätistest leiti aga asenduskoostisosadena ka piimapulbrit, proteiini ja segu erinevatest maitseainetest ja -tugevdajatest.

Ajalehe teatel eemaldati hiljuti piirang, mis nõudis, et jäätis sisaldaks vähemalt 2,5% piimarasva,et seda saaks seesuguse toote nimega müüja, ja see andis tootjatele võimaluse hakata müüma „jäätist”, mille valmistamine on oluliselt odavam ja mida saab ka poelettidel müüa odavama hinnaga.