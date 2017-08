Uljukajev ja kaks kohvritäit raha, Venemaal algas ajalooline kohtuprotsess endise majandusarengu ministri üle

Möödunud aasta novembris peeti kinni Aleksei Uljukajev, riigi endine majandusminister, keda süüdistatakse kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksu võtmises.

Teade raputas mullu sügisel Vene poliitlilist eliiti: endine majandusarengu minister Aleksei Uljukajev võeti FSB-agentide poolt kinni. Vahistamise põhjuseks oli kahe miljoni dollari suurune altkäemaksu võtmine, et tema ametkond kiidaks heaks naftafirma Bašneft aktsiate riikliku osa väljaostu gigandi Rosnefti poolt. Midagi sellist polnud alates Nõukogude Liidu lõpust juhtunud, vahendab Der Spiegel.

Tunde hiljem näitas riigitelevisioon Uljukajevi kohtumaja koridoris, silmis tühi läige ning kaaskonnaks tsiviilriietuses politseinikud. Sellest ajast alates on kindel vaid üks: pärast ühe võtmeministri vahistamist ei saa end valitsuse kõrgematel korrustel end keegi liiga kindlalt tunda.

Loe veel

Teisipäeval algab protsess Uljukajevi vastu. Esimest korda Venemaa uues ajaloos peab endine minister väljrapressimise ja korrupotsiooni eest kohtus vastutama. Istung ühes Moskva piirkonnakohtus on kuulutatud kinniseks.

Riigimeedia kujutas arreteerimist kui suurt töövõitu korruptsioonivastasel võitlemisel. Sellest ajast alates on Uljukajev olnud vaikne, tema käekäigust ning uurimise edenemisest kirjutatakse harva.

Endine minsiter eitab süüdistusi, kuid talle pole antud võimalust enda vaatevinklist asju seletada, sest alates möödunud aasta 17. novembrist on olnud Ulukajevi ühiskonnast isoleeritud. Ta on viibinud koduarestis ning on tohtinud vaid kaks tundi päevas jalutamas käia, vahemikus seitsmest kuni üheksani hommikul.

Der Spiegel kirjutab, et vaevu usub keegi ametlikku versiooni. Juba see, et nii kõrgetasemeline minister nagu Uljukajev laseb end segada altkäemaksu diili nii avalikult ning seejärel vaid kaks miljonit dollarit välja pressib, on imestusväärne.

See et Uljukajev seejärel pressib raha välja kontsernilt, mida juhib Igor Setšin, paljuräägitult Valdimir Putini järel teine kõige võimsam mees riigis, usub vaevu keegi.

Ulukajev, kes oli end näidanud lojaalse ametnikuna, oli juba varakult kaardistatud. Ta kritiseeris koos paljude teistega liberaalselt majanduspoliitikat, mis nägi ette riigiettevõtete erastamist, kirjutab Forbes.

Kõrvaltvaatlejad märgivad, et Uljukajev sattus Setšiniga lahkarvamustele. Maagaasihiiglase Rosnefti ninamees on oma haarmed ajanud nii salateenistusse kui ka sõjaväkke, seda tänu oma lojaalsusele Putinile, vaevalt keegi teine seisab Putinile nii lähedal nagu Setšin.

On teada, et FSB ei aktiviseeru kunagi ilma Putini teadmiseta. FSB kuulas kuus kuud enne Uljukajevi vahistamist teda pealt, mis viitab sellele, et arrteerimine oli pikalt ette planeeritud ning seotud ministri persooniga ning kriitikaga majandusreformi suhtes.

Täna võib arvestada kuudepikkuse protsessiga, Uljekajevi süüdistus näeb ette 8-15 aasta pikkust vangistust. See, kui karmi karistuse talle kohtunik määrab, sõltub sellest, kas endine minister on valmis presidendikampaania ajal meediamasinas täitma paha hundi rolli. See tagaks Kremlile rahva toetuse, justkui tegeletaks tõsiselt korruptsiooni väljajuurimisega.