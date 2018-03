ÜLEVAADE | Millised euroliidu riigid keeldusid Vene diplomaatide väljasaatmisest ja miks?

Üle poole Euroopa Liidu riikidest otsustas Suurbritanniaga Salisbury keemiarünnaku puhul solidaarsust näidata ja mõned Vene diplomaadid välja saata. Aga mida ütlevad need, kes aktsiooniga ei liitunud?

Iirimaa eile diplomaatide väljasaatmise teadet ei teinud, kuid seda oodatakse juba täna. "Iirimaa võtab kindlasti asjakohased meetmed ja näitab solidaarsust oma lähima naabriga," lubas välisminister Simon Coveney eile.

Belgia sõnul riik alles arutab, mida ette võtta, valitsuse selleteemaline istung toimub täna. Välisminister Didier Reynders andis eile mõista, et väljasaatmised on siiski tõenäolised. "Konsulteerime julgeolekuteenistustega ja selgitame välja riigile ohtlikud isikud," lubas minister.

Bulgaaria kui EL-i praegune eesistujariik on puudujatest üks väljapaistvaim. "Me mõistame, et Theresa May sõnul on "suur tõenäosus", et rünnaku taga on Venemaa," märkis peaminister Boyko Borisov reedel. "Eksisteerib rohkem kui üks selgitus." Borisov lisas, et tema partei valitsuspartner Ühendatud Patrioodid ei saaks Vene-vastase sammuga leppida. Samuti meenutas ta Tony Blairi kirjeldusi Iraagi väidetavate massihävitusrelvade kohta, mis osutusid valeks.

Portugali on kombeks nimetada Briti vanimaks liitlaseks, kelle sõprus Inglise kuningriigiga ulatub juba 1386. aastasse. Eile ütles riigi välisministeerium, et võtab teiste liikmesriikide otsust arvesse, kuid leiab, et sellises olukorras oleks kõige parem säilitada EL-i ühtsus. Riik leiab siiski, et Salisbury rünnaku taga oli Venemaa. Sotsist eurosaadik Paulo Rangel ütles eile, et ilmselt ei tahtnud sotside juhitud valitsus kaotada kommunistide ja roheliste toetust, kuna mõlemad parteid on NATO ja EL-i vastu. "Välisministeerium õõnestab Portugali diplomaatia traditsioone," kurtis Rangel.

Austria kantsler Sebastian Kurz ütles, et diplomaate välja ei saadeta, kuna suhtluskanalid Venemaaga peavad jääma avatuks. "Austria on neutraalne riik ja näeb ennast Ida ja Lääne ühendajana," öeldi Kurzi ja välisminister Karin Kneissli ühisavalduses. Avalduses lisati, et riik toetab EL-i suursaadiku tagasikutsumist Moskvast ja lubati: "Iga kord, kui Venemaa rikub rahvusvahelist õigust või inimõigusi, mõistame selle selgesõnaliselt hukka." Pärast oktoobri valimisi on valitsuses paremäärmuslik ja Vene-sõbralik Vabaduspartei, kuhu kuulub ka Kneissl.

Kreeka teatas, et ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme kohta nemad sanktsioone rakendama ei hakka ja samuti pole selge, kes täpselt Salisbury rünnaku taga oli. Eelmisel nädalal sai peaminister Alexis Tsipras küllakutse Venemaale. Tema valitsusliitu kuulub ka paremäärmuslik erakond Anel, mis hoiab Kremli-sõbralikku joont.

Alexis Tsipras, Angela Merkel ja Boyko Borisov Foto: Reuters

Slovakkia on üks riike, mida Venemaa muude versioonide kõrval on süüdistanud Salisburys kasutatud närvimürgi tootmises. Kõik teised nn Visegrádi grupi riigid (Tšehhi, Poola ja Ungari) on aktsiooniga ühinenud. Välisministeerium kinnitab, et jagab Euroopa Ülemkogul võetud seisukohta, et rünnaku taga oli Venemaa. Samuti teatas riik, et jätab endale võimaluse edasisteks sammudeks, olles esmalt ära kuulanud Vene suursaadiku, kes on täna oodatud ministeeriumisse aru andma. Küsimusest, miks Slovakkia oma naabrite eeskuju ei järginud, põikles välisministeeriumi pressiesindaja eile kõrvale.

Sloveenia kahtleb enda sõnul ikka veel Suurbritannia süüdistuses. Välisminister Karl Erjavec ütles eile, et edasiste sammude üle otsustada on ennatlik, sest seni pole selge, mis täpselt Salisburys juhtus.

Malta on pälvinud tähelepanu skeemiga, kus Vene oligarhidele jaotatakse tänutäheks suurinvesteeringute eest euroliidu passe. Samuti annavad riigi liberaalsed seadused head võimalused rahvusvaheliseks rahapesuks, mis aitab samuti kaasa headele suhetele Venemaaga. Malta valitsuse sõnul ei saa Vene diplomaate välja saata, kuna riigil on Moskvas sedavõrd väike esindus, et Vene eeldatavad vastusammud katkestaksid praktiliselt diplomaatilised suhted.

Küpros on veelgi enam tuntud venelaste ja kõigi teiste soovijate musta raha pesemise keskusena. Ka nemad ütlevad Kreeka eeskujul, et sellised sanktsioonid ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme vastu ei kõlba kuskile.

Luksemburg on samuti üks peamisi rahapesuparadiise Euroopa Liidus. Peaminister Xavier Bettel ütles enne Euroopa Ülemkogu, et loodab saada Briti valitsuselt täpsemaid tõendeid Salisbury rünnaku kohta. Välisminister Jean Asselborn kinnitas eile, et riik on Suurbritanniaga 100% solidaarne. "Ent mis puudutab Luksemburgi, siis asub meil väga väike hulk Vene diplomaate," lisas minister. "Ja kõigist jõupingutustest hoolimata ei suutnud me leida ühtki spiooni või meie riigi huve kahjustavat isikut."