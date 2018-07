ÜLEVAADE | Loe, kes ikkagi on need 12 jalkapoissi ja treener, kes koopast päästeti. Kas koopasse mindi ühe poisi sünnipäeva tähistama?

BBC kirjutab, et Adul sündis Myanmaris, kuid lahkus oma perekonna juurest, et kolida Taisse - seal on tal võimalik saada parem haridus. Ta räägib näiteks ka inglise keelt. Just tema oli see, kes võistkonnaliikmetest suhtles Suurbritanniast pärit sukeldujatega. Kuigi koopas kinni, oli võimalik kirjavahetus. Adul andis oma vanematele teada, et igatseb neid väga. Vanemad saatsid vastu kirja, kus ütlesid, et palvetavad poja ja ta sõprade eest.

Somepong Jaiwong (hüüdnimi: Pong), 13

Poisi õpetaja Manutsanun Kuntun ütles AFP-le, et Pong on väga rõõmsameelne ja armastas jalgpalli kõrval teisigi spordialasid. "Tema unistuseks on saada jalgpalluriks ning esindada Tai koondist."

Mongkol Booneiam (hüüdnimi: Mark), 12 või 13

Õpetajad kirjeldavad Marki kui enesekindlat noormeest, keda koolikaaslased austasid. Tema isa Thinnakorn Boonpiem ütles AFP-le, et poeg on väga heasüdamlik ja armastab jalgpalli kõrval ka kooliõpinguid.

Nattawut Takamrong (hüüdnimi: Tern), 14

Loe veel

Kirjas vanematele ütles Tern, et tema pärast pole vaja muretseda. Vanemad kirjutasid vastu: "me pole sinu peale pahased ega süüdista selles, mis juhtus. Me ootame sind koopa ees."

Ekarat Wongsukchan (hüüdnimi: Bew), 14

Kirjas emale lubas Bew, et kui ta välja saab, aitab emal toidupoodi ülal pidada.

Prajak Sutham (hüüdnimi: Note), 15

Teda on lähedased kirjeldanud kui nutikat ja samas väga vaikset noormeest.

Pipat Pho (hüüdnimi: Nick), 15

Oma vanematele saadetud kirjas oli ta optimistlik ja märkis, et kui välja saab, soovib koos perega minna sööma ehedat Tai praadi.

Pornchai Kamluang (hüüdnimi: Tee), 16

"Ärge muretse, olen õnnelik," kirjutas ta oma vanematele.

Treener Ekapol Chantawong (hüüdnimi: Ake), 25

Ake sündis Myanmaris ja kaotas noores eas oma vanemad. Ta oli mitu aastat budistlik munk, ent siis otsustas end tõestada spordis, temast sai treener. Budismist oli abi nüüd koopas - ta õpetas poistele, kuidas energiat säästa ja mediteerida. Ka Ake saatis koopas oleku ajal kirja, seda poiste lähedastele. Ta vabandas, et viis poisid koopasse.

"Luban, et hoolitsen nende eest," toonitas ta. Meedias kajastatakse, et kokkuvõttes oli Ake praeguseks füüsiliselt kõige kehvemas seisus. Neil endil kaasas olnud toidust ei söönud ta praktiliselt midagi, soovides kõik poistele jätta. Ake saatis kirja oma tädile ja vanaemale, kus rõhutas, et temaga on kõik korras. "Ärge muretsege minu pärast väga palju, hoolitsege oma tervise eest."