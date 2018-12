ÜLEVAADE | Korruptsioon, mõrvad, piinamine... Milliseid õigustraditsioone võiksid Tšetšeenia võimud Otepääga jagada?

2. Tšetšeenia liider mõrvab Venemaal ja Euroopas inimesi.

Tuntud nimede seas, kelle mõrvas Kadõrovit süüdistatakse, on näiteks poliitik Boriss Nemtsov, ajakirjanikud Anna Politkovskaja ja Natalja Estemirova, endised tšetšeeni sõjapealikud Sulim ja Ruslan Jamadajev. Viimane neist tapeti Dubais. Mitu Kadõrovi suhtes vaenulikku tšetšeeni on mõrvatud ka Ukrainas, 2009. aastal mõrvati Viinis tšetšeeni opositsionäär Umar Israilov. Enamasti on Kadõrov ohvreid enne surma isiklikult ja avalikult tapmisega ähvardanud.

3. Tšetšeenia sõjaväelased käisid Ukraina ja Gruusia vastu sõdimas.

Kadõrovile alluvad võitlejad osalesid Gruusia 2009. aasta sõjas ja võtsid osa 2014. aastal alanud Ukraina sõja algusperioodist, võideldes Eestile sõbralike riikide vastu. Kadõrovi sõnul oli tegu üksnes vabatahtlikega, ent vajadusel olevat ta valmis Ukrainasse saatma ka 74 000 võitlejat. Kui Eesti valitsus talle selle ja muude tegude eest tänavu sissesõidukeelu kehtestas, nimetas Kadõrov eestlasi krantsideks.

«Жалкие дворняжки и прислужники США»: Кадыров отреагировал на введённые против него Эстонией санкции https://t.co/pF7Pc1C28Y pic.twitter.com/vmJdrdR1EQ — RT на русском (@RT_russian) March 30, 2018

4. Tšetšeenias kehtib karm islamikord

Alkoholimüük on Tšetšeenias ametlikult veel lubatud, kuid ainult hommikul kella 8 ja 10 vahel. See-eest on faktiliselt lubatud alaealiste sundabielud ja mitmenaisepidamine (loe näiteks seda artiklit), mis peaksid Vene seaduste järgi olema keelatud. Ajalehe Novaja Gazeta teatel saadetakse homod Tšetšeenias spetsiaalsesse koonduslaagrisse, kus toimub süstemaatiline piinamine (loe siit). Levinud on ka homode mõrvamine, mida Kadõrov omalt poolt julgustab.

5. Kadõrov peab kogu Tšetšeeniat enda omandiks

Formaalselt on Tšetšeenia kõigest üks Vene Föderatsiooni rahvusvabariikidest, ent faktiliselt on Vene seaduste jõustamisest seal loobutud. Nii näiteks põhjustas Kadõrovi nõbu Turpal-Ali Ibragimov 4. detsembril liiklusõnnetuse, milles hukkus kaks inimest, ent uurimist pole tal põhjust karta. Kadõrovi enda kinnitusel allub ta ainult Vladimir Putinile, mis tekitab ebamugava küsimuse, mis saab Putini lahkumise korral. Praegu 42-aastane Kadõrov paistab soovivat võimule jääda veel aastakümneteks. Ainuüksi talle kuuluva 128 võidusõidutraavli ülalpidamiskulud ulatuvad kümnetesse miljonitesse rubladesse. Pole paha, arvestades, et aastail 2014-17 teenis ta ametlikult vaid 29 miljonit rubla ehk umbes 364 000 eurot.