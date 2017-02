ÜLEVAADE: Halb õnn või ohtlik amet? Viimastel kuudel on ootamatult surnud mitu Vene diplomaati ja kõrget riigiametnikku

Lisaks Türgis ja ÜRO juures töötanud suursaadikutele on Venemaa paari kuu jooksul kaotanud veel mitu tähtsat tegelast, surma põhjus on sageli teadmata.

8. novembril leiti New Yorgist surnuna sealse Vene konsulaadi töötaja Sergei Krivov. Vene meedia andmeil oli Krivovi peamiseks tööülesandeks hoolitseda, et USA luure ei saaks konsulaadi hoones toimuvat pealt kuulata. Politsei teatas alguses peatraumast, kuid konsulaadi sõnul oli surma põhjuseks südamerabandus. Ametlikku lahkamistulemust pole saadud, väljaanne BuzzFeed väidab politsei allikatele viidates, et sellest hoolimata on uurimine lõpetatud.

Suursaadik Karlov ja tema tapja vahetult enne tulistamist Foto: Reuters

19. detsembril tapeti ajakirjanike silme ees Ankaras fotonäitust avanud Venemaa suursaadik Andrei Karlov. Tapja, endine Türgi politseinik Mevlüt Mert Altıntaşan hukkus kuriteopaigal politsei kuulidest. Venemaa ja Türgi teevad mõrva uurimisel koostööd, Altıntaşi viimaste sõnade põhjal arvatakse, et teda motiveeris toetus Süüria mässulistele.

20. detsembril leiti Moskvas oma kodust tapetuna Vene välisministeeriumi Ladina-Ameerika osakonna juht Petr Polšikov, keda oli tulistatud pähe. Korterist leiti ka tema abikaasa, kes osade meediaväljaannete väitel olevat olnud joobes. Kõrge ametniku mõrvas pole kellelegi süüdistust esitatud.

26. detsembril leiti Kasahstanis Ust-Kamenogorskis oma kodust kohaliku Vene konsulaadi töötaja Roman Skrõlnikov. Saatkonna teatel sai ta südamerabanduse.

26. detsembril leiti Moskvas oma autost riikliku naftafirma Rosneft juhi Igor Setšini kantseleiülem ja endine FSB kindral Oleg Jerovinkin. Rosnefti pressiesindaja teatel olid 61-aastasel Jerovinkinil südameprobleemid. Uurimist juhib FSB, surma ametlikku põhjust pole teatatud.

Aleksandr Kadakin Foto: Wikipedia

9. jaanuaril leiti Ateenast oma kodust surnuna Vene saatkonna konsulaarosakonna ülem Andrei Malanin. Politsei teatel suri 54-aastane Malanin tõenäoliselt loomulikku surma, puudusid ka jäljed sissemurdmisest.

26. jaanuaril suri Indias New Delhi haiglas Vene suursaadik Aleksandr Kadakin. Saatkonna teatel lahkus 67-aastane Kadakin lühiajalise haiguse tõttu.

Vitali Tšurkini mälestamine ÜRO-s Foto: Reuters

20. veebruaril suri New Yorgis Venemaa ÜRO esinduse ruumides Vitali Tšurkin, Vene suursaadik ÜRO juures.