Ülemjuhataja Breedlove: NATO-l pole heidutusest selget arusaama

NATO-l ei ole selget arusaama, mis on heidutus, leiab endine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja Philip Breedlove.

Tema sõnul ei ole Venemaa heidutatud ning seda näitab ka nende tegevus Ukrainas, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

Breedlove'i hinnagul peab NATO keskenduma rohkem luuresüsteemide arendamisele ning luureinfo jagamisele liikmesriikide vahel.

Samuti leiab Breedlove, et NATO Euroopa vägede ülemjuhatajal peaks olema rohkem otustusvabadust, et vajadusel saaks allianss kiiremini reageerida.

"Kui midagi juhtub ja otsustamisel tekib kuskil mingisugune kõhklus, siis see veejuga tuleb kuhugi poole suunata. See suunatakse kas NATO väe või USA kiirreageerimisväe poole. Minu arvates oleks kahetsusväärne, kui peame selle veejoa suunama USA väe poole, et saada see liikuma, sest ma tuletan meelde, et kui see voolik pannakse tööle, siis see lükkab edasi teise väe liikumise," rääkis Breedlove.

"Mina oleksin NATO Euroopa vägede ülemjuhatajana tahtnud, et NATO vägi reageerib kohe NATO probleemile, nii et sellises külma sõja hetkes võitleksin ma praegu selle eest, NATO Euroopa vägede ülemjuhatajal oleks rohkem võimu, et saada see vägi kiiresti liikuma," lisas ta.