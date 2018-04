Ülejooksmine ühest fraktsioonist teise tekitas Soomes valitsuskriisi ohu

Soome parlamendi liikme Kaj Turuneni ülejooksmine erakonnast Sinine Tulevik koonderakonda tuli peaminister Juha Sipiläle üllatusena. Sipilä ütles Vaasas Ylele, et kavatseb kokku kutsuda koalitsioonierakondade juhid ehk niinimetatud trio.

„See on valitsuserakondade vahel aset leidnud üleminek, sellisid asju on alati põhjust ette arutada. Vähemalt mulle tuli see üllatusena. Sellest olikorrast tuleb kindlasti trio vahel rääkida. Ma mõistan selle tõsidust siniste Eduskunta fraktsiooni seisukohalt,” ütles Sipilä.

Üks koalitsioonipartneritest, koonderakond teatas keskpäeval, et Turunen läheb üle koonderakonna fraktsiooni.

Samuti valitsuskoalitsiooni kuuluva Sinise Tuleviku esimees Sampo Terho nõudis erakondade esimeeste kogunemist, et arutada valitsuskoostöö jätkumist ülejooksmiste valguses. Kui sinised valitsusest lahkuvad, kukub kogu valitsus.

Koonderakonna esimees, rahandusminister Petteri Orpo püüdis Turuneni ülejooksmisest tekkinud kära vaigistada.

„Minu arvates ei ole siin midagi muud erilist, kui et üks esindaja teisest valitsuserakonnast tuleb meile. Siin ei ole midagi muude asjadega seotut või mingeid vandenõusid,” ütles Orpo pressikonverentsil Eduskuntas.

Orpo on valmis teiste erakondade esimeestega kohtuma, kuid peab valitsuskriisiga ähvardamist liialduseks.