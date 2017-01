Ülejäänud riigid püüavad pärast Trumpi väljatõmbumist päästa Vaikse ookeani kaubanduslepet

Mitmed riigid väljendasid teisipäeval lootust, et Vaikse ookeani ülene kaubanduslepe (Trans-Pacific Partnership – TPP) õnnestub päästa vaatamata president Donald Trumpi otsusele USA sellest välja tõmmata.

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull tunnistas, et Trumpi samm oli 12 riigi kokkuleppele ränk löök, kuid väitis, et teised riigid, nagu Hiina, võivad aidata USA jäetud tühimikku täita, vahendab Associated Press.

Nagu oli oodata, oli Trumpi üks esimesi tegevusi presidendiametis esmaspäeval TPP-st loobumine, sest tema sõnul on see USA ettevõtetele kahjulik. Trump eelistab mitmepoolsetele kokkulepetele kahepoolseid.

Algatuses osalenud 11 ülejäänud riigi esindajad lubasid sellega mingis vormis edasi minna.

Turnbull ütles, et arutas kokkuleppe tulevikku hiljuti Jaapani, Singapuri ja Uus-Meremaa peaministritega, ning usub, et lepe võib ilma USA-ta ellu jääda.

Ülejäänud osalised on Kanada, Mehhiko, Tšiili, Peruu, Vietnam, Malaisia ja Brunei.

„Kõik me teeme tööd, et vaadata, kuidas saame tagada tempo säilitamise avatud turgude ja vabakaubanduse suunas,“ ütles Turnbull. „Uskuge mind, protektsionism ei ole redel, mis teid väikese kasvu lõksust välja aitab. See on labidas selle sügavamaks kaevamiseks.“

USA loobumine TPP-st on tagasilöök ka teiste riikide liidritele, kes investeerisid poliitilist kapitali võitlusse selle ratifitseerimise eest kodumaal.

Nende hulgas on Jaapani peaminister Shinzo Abe, kes oli lubanud parlamendiliikmetele, et loodab panna Trumpi TPP tähtsust mõistma.

Jaapan lõpetas TPP ratifitseerimisprotsessi eelmisel nädalal täie teadmise juures, et Trump kavatseb sellest loobuda.

Turnbull ütles, et teoorias võib leppega ühineda Hiina, kuid see nõuaks kokkuleppe muutmist.

Kuigi ta ei väitnud, et Trump oma seisukohta muudaks, ütles Turnbull, et USA riigina võib lõpuks seda teha.

Uus-Meremaa peaminister Bill English ütles, et nõustub oma eelkäija John Key arvamusega, et USA riskib Vaikse ookeani piirkonnas ilma TPP-ta osa oma mõju kaotamisega Hiinale.