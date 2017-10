Üle Vahemere Itaaliasse saabunud sisserändajate arv on järsult kahanenud, teatas Euroopa Liidu piirivalveagentuur Frontex.

2017. aasta septembris saabus Vahemere keskosa marsruuti mööda Itaaliasse umbes 5600 inimest, teatas Frontex. Eelmise aasta sama kuuga võrreldes on see number vähenenud enam kui kahe kolmandiku võrra, vahendab The Local.

„2017. aasta kolmas kvartal oli tunnistajaks kõige väiksemale arvule ebareeglipärastele sisserändajatele Vahemere keskosas perioodil juulist kuni septembrini alates 2014. aastast,” teatas Frontex.

Kokku on 2017. aasta esimese üheksa kuuga teadaolevalt üle Vahemere Itaaliasse saabunud umbes 104 800 inimest, keda on 21 protsenti vähem kui samal perioodil 2016. aastal.

Langus on täheldatav kogu EL-i ulatuses. Frotex registreeris 2017. aasta jaanuarist septembrini kokku 156 000 ebaseaduslikku piiriületust, mida on mullusega võrreldes 64 protsenti vähem.

Itaalia on tarvitusele võtnud pretsedendituid meetmeid riiki saabuvate inimeste arvu vähendamiseks, sealhulgas sõlminud kokkuleppe Liibüa võimudega, et võidelda inimsmugeldajate vastu ja õpetada välja Liibüa rannikuvalve, et migrante Põhja-Aafrikast Euroopasse viivad alused tagasi suunataks.

Kuigi Itaalia valitsus nimetab oma poliitikat ülejäänud Euroopale eeskujuks, väidab ÜRO pagulasagentuur, et tuhanded migrandid ja pagulased on jäetud kohutavatesse tingimustesse Liibüasse.