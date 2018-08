Üle 300 USA ajalehe avaldavad täna Trumpi meediavastaseid rünnakuid taunivad juhtkirjad

Juhtkirjakampaania algatas Boston Globe ning sellega ühinesid New York Times ja arvukalt väiksemaid ajalehti, kaasa arvatud mõned sellistes osariikides, kus Trump 2016. aasta presidendivalimistel võitis, vahendab Reuters.

Boston Globe süüdistas eile internetis avaldatud artiklis Trumpi pidevas rünnakus vaba ajakirjanduse vastu.

„Ameerika suurus on sõltuvuses vaba ajakirjanduse rollist rääkida mõjuvõimsatele tõde,” kirjutas Boston Globe. „Ajakirjanduse „rahvavaenlaseks” nimetamine on nii ebaameerikalik kui ka ohtlik kodanike kokkukuuluvusele, mida me oleme jaganud üle kahe sajandi.”

Trump suhtub meediasse kohati nagu opositsioonierakonda ja reageerib teda kritiseerivale kajastusele kui „valeuudistele”.

2017. aasta veebruaris kirjutas Trump Twitteris: „VALEUUDISTE meedia (läbikukkuvad New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN) ei ole minu vaenlane, see on Ameerika rahva vaenlane!”

Juhtkirjade avaldamine järgneb samasugusele kriitikale mitmete avaliku elu tegelaste poolt.

Vabariiklasest senaator Arizonast, Jeff Flake ütles jaanuaris, et Trump on omaks võtnud Nõukogude diktaatori Jossif Stalini despootliku keelekasutuse.