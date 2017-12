Üks Trumpi juhtivaid julgeolekunõunikke lahkub ametist

USA presidendi Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku asenõunik Dina Powell lahkub Valgest Majast, teatab USA meedia.

Powell on üks Valge Maja juhtivaid julgeolekunõunikke ning tema lahkumine on märkimisväärseim alates administratsiooni peastrateeg Steve Bannoni lahkumisest selle aasta augustis.

The Post'i väitel saab Powell Trumpiga hästi läbi ning on lahkumist presidendiga arutanud . Tal on plaan anda administratsioonile välispoliitika alast nõu ka edaspidi.

Powellist on rahvusliku julgeoleku nõunikest veel kõrgemal astmel vaid H.R. McMaster, kes nimetas naist "üheks andekamaks ja efektiivsemaks juhiks, kellega tal on olnud au riiki teenida".