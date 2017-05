Üks Põhja-Korea välja lastud rakettidest lendas väidetavalt Venemaa suunas

Põhja-Korea laupäeval välja lastud rakett lendas teadete kohaselt Venemaa suunas, enne kui see õhus plahvatas. USA ametnike sõnul lasti keskmaa ballistiline rakett välja Pyongyangist põhja pool ja see hävis minuteid pärast starti.

Tegemist oli USA ametnike sõnul tõenäoliselt keskmaa ballistilise raketiga KN-17, mis purunes ja kukkus Jaapani merre. Põhja-Korea territooriumilt see ei väljunud, vahendab Independent.

Lõuna-Korea ajaleht Seoul Economic Daily teatas, et rakett lendas 48 kilomeetrit, enne kui see õhku lasti, sest kardeti, et see on kogemata Venemaa suunas välja lastud.

„Kui ballistiline rakett, mis lendas kirdepiirkonda, ei oleks purunenud, oleks ta lennanud sadama pihta või Venemaa territooriumile,“ teatas ajaleht. „Sel põhjusel hävitas Põhja-Korea raketi tahtlikult.“

Venemaa julgeoleku- ja kaitsekomitee esimees Viktor Ozerov ütles, et Kaug-Ida õhutõrjele anti häire.