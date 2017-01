Ukrainlaste teatel palusid Vene võitlejad Avdijivka all relvarahu, aga kasutasid seda rünnakuks

Ukraina 72. kaardiväe üksiku mehhaniseeritud brigaadi teatel otsustasid mässulised Avdijivka all vaikust ära kasutades Ukraina vägede positsioone rünnata.

„Tund tagasi palus vastane vaherahu ja vaikust ära kasutades läks rünnakule. Vaenlase rünnak on tagasi löödud, vaenlane on peatatud. Lahing jätkub siiamaani,“ öeldakse brigaadi teates UNIAN-i vahendusel.

Donetski sõjalise ja tsiviiladministratsiooni juht Pavlo Žebrivskõi kinnitas Facebookis, et Vene võitlejate üks allüksus avas Avdijivka all tule ja läks rünnakule.

„Alguses palusid ise vaikuse režiimi, aga kümne minuti pärast grupeerusid ümber ja läksid rünnakule. Sellest teatas mulle just 72. brigaadi komandör. Meie väed lõid rünnaku tagasi. Mõned võitlejad on tapetud, nende hulgas on ka terrorist hüüdnimega Konsul. Praegu lahing jätkub,“ teatas Žebrivskõi.

Loe veel

Ukraina terrorismivastase operatsiooni staabi pressikeskus teatas, et Avdijivka on kogu vastaspoolte eraldusjoone ulatuses üks kuumemaid punkte. Enne kella 4 teisipäeval lasid Vene okupandid Ukraina positsioonide suunas üle 80 raketi raketiheitjast BM-21 Grad ja 30 suurtükimürsku kaliibriga 152 millimeetrit. Lisaks sellele tulistati miinipildujatest kaliibriga 120 ja 82 millimeetrit ning tankidest ja laskurrelvadest.

Öösel tehti ka järjekordne tormijooksukatse, mis löödi tagasi.