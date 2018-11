Ukrainas hakkab kümnes piirkonnas kehtima sõjaseisukord

Sõjaseisukord algab Ukrainas kolmapäevast ja kestab siis 30 päeva. Ettepaneku selle kehtestamiseks tegi riigipea Petro Porošenko, kuid tema algse eelnõu järgi oleks see kestnud kaks kuud ja hõlmanud kogu riiki.

Nüüd hakkab sõjaseisukord kehtima riigi kümnes piirkonnas, mis peavad rinda pistma Venemaa agressiooniga.

Otsuse ajendiks oli eile hommikul toimunud intsident, kus Vene piirivalvelaev rammis Ukraina sõjalaevastiku puksiiri.

Ukraina sõjalaevad – kaks väikest soomustatud suurtükikaatrit Berdjansk ja Nikopol ning reisipuksiir Jana Kapa - liikusid plaaniliselt Odessa sadamast Mariupoli sadamasse. Ukraina sõjalaevastiku väejuhatusest teatati sellest ette vastavalt rahvusvahelistele reeglitele.

Ukraina pool märgib, et ÜRO mereõiguse konventsiooni ning Ukraina ja Venemaa vahelist Aasovi mere ja Kertši väina kasutamise lepingut eirates rammis Vene piirivalvelaev Don Ukraina puksiiri, mille tagajärjel said kahjustada laeva peamasin ja kere ning lasti välja päästeparv.

Venemaa väitis, et Ukraina laevad sisenesid õigusvastaselt Venemaa ajutiselt suletud territoriaalvetesse. Vene piirivalve teatas, et neil ei olnud teadet laevade tuleku kohta ja need ei olnud lisatud Kertši väina läbimise graafikusse.

Ukraina sõjalaevastiku väejuhatus teatas, et vastavalt ÜRO konventsioonile ja Ukraina-Vene Aasovi mere kasutamise lepingule võivad Ukraina sõjalaevad liikuda vabalt ja läbida Kertši väina igal ajal, kui on tagatud meresõiduohutus.

Hiljem sai teatavaks, et Vene laevad avasid Ukraina aluste pihta ka tule.

Vene eriväed hõivasid kolm Ukraina laeva. Kuus Ukraina meremeest sai haavata.