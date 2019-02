Ukrainas alustati riigireetmise juurdlust „Donbassi autonoomsest regioonist” rääkinud poliitiku vastu

Menetlust alustati Medvedtšuki avalduse pärast parteikongressil, milles ta rääkis vajadusest luua niinimetatud „Donbassi autonoomne regioon” koos oma parlamendi ja valitsusega ning selle staatuse sissekirjutamisest Ukraina põhiseasusesse, vahendab UNIAN.

„Võttes arvesse, et vastavalt Ukraina põhiseaduse paragrahvile 1 on Ukraina unitaarriik, et territoriaalne ülesehitus on kindlaks määratud selle seaduse paragrahvis 133 ning et Vene Föderatsioon viib isehakanud Donetski ja Luganski rahvavabariike elavjõu, relvastuse ja muude materjalidega varustades läbi agressiivset tegevust Ukraina vastu, aitab Donbassi autonoomse regiooni kontseptsiooni kuulutamine kaasa ajutiselt okupeeritud territooriumide kinnistamisele vastuolus põhiseadusega ja osutab võõrriigile abi õõnestustegevuses, sealhulgas informatsioonilise toetamise läbiviimisel Ukraina vastu,” kirjutas Sargan.

Nii täheldatakse Medvedtšuki tegevuses kuriteo tunnuseid Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 110 lõige 1 järgi (kallaletung Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja puutumatusele) ning paragrahvi 111 lõige 1 järgi (riigireetmine).