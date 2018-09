Ukraina: Zahhartšenkost tahtis Moskva vabaneda juba ammu

Julgeolekuteenistuse esindaja Olena Hitlianska ütles uudistekanalile UNIAN, et Zahhartšenko surm oli nende teada separatistide omavahelise arveteklaarimise või venelaste eriteenistuste tulemus.

„Ühe versiooni kohaselt oli tegemist separatistide omavahelise arveteklaarimisega,“ märkis ta. „Aga tegemist võis olla ka Venemaa eriteenistuste katsega kõrvaldada meile teadaolevalt nende jaoks küllaltki ebameeldiv kuju, kes venemaalasi segas… ja kellest sai sellega nende sihtmärk.“

Tappev plahvatus leidis aset reede õhtul restoranis Separ (lühend sõnast „separatist“), mille omanik on väidetavalt kohaliku julgeolekuteenistuse juht.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles reedel aga, et neil ei ole vähimatki kahtlust, et separatistide juhi Aleksandr Zahhartšenko tapmise taga oli Ukraina riik, sest tegemist on Kiievi „käekirjaga“.

Juba eile oli välisministeeriumi esindaja ka kiire teatama, et arvestades Zahhartšenko mõrva, võib arvata, et see „seab kahtluse alla Ukraina konflikti lahendamise protsessi“, visates sel moel õhku võimaluse olukorra eskaleerumisest.

Zahhartšenko hukkus reede õhtul, kui ta sõi õhtust Donetski kesklinna kohvikus, kus plahvatas pomm. Temaga oli separatistide rahandusminister Aleksander Timofejev ja organisatsiooni Oplot Donbassa noortetiiva juht Natalja Volkova, kes said vigastada.