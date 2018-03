Ukraina välisminister Klimkin tahab, et EL Gerhard Schröderile sanktsioonid kehtestaks

Ukraina välisminister Pavlo Klimkin tahab, et sanktsioonid kehtestataks ka Saksamaa endise liidukantsleri Gerhard Schröderi vastu.

„On tähtis, et oleksid sanktsioonid ka nende vastu, kes välismaal Putini projekte edendavad,” ütles Klimkin ajalehele Bild. „Gerhard Schröder on Putini jaoks üle maailma tähtsaim lobitöötaja. Seetõttu tuleks uurida, kuidas EL saaks siin tegutseda.”

Saksamaa valitseva erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) välispoliitikaekspert Elmar Brok ütles Bildile, et on skandaal, et endine liidukantsler esindab nüüd Putini huve. „Ja on hämmastav, et sellel pole avalikus diskussioonis veel mingeid tagajärgi olnud.”

Ka roheliste parlamendisaadik Cem Özdemir ütles, et Schröder on muteerunud Putini propagandistiks. Endine liidukantsler ei ole sellise autoritaarse valitseja nagu Putin palganimekirjas olles midagi kaotanud. Putin tahab Euroopat lõhestada ja nõrgestada, laseb valimisi manipuleerida ning on hõivanud rahvusvahelise õiguse vastaselt osa Ukrainast, teatas Özdemir.