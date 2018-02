Ukraina: Valgevene rahuvalvajaid Donbassi ei tule, kui sinna ei tule NATO omi

Ukraina välisministeerium teatas, et Valgevene rahuvalvajaid Donbassi ei tule, kui sinna ei tule NATO riikide rahuvalvajaid.

„Nii palju, kui mina tean, ei ole Valgevene lahkunud Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsioonist ja on selle organisatsiooni liige. Aga kui me välistame NATO, on täiesti loogiline, et me ei räägiks ka sellest, et Kollektiivse Julgeolekulepingu Organisatsiooni riigid sellest missioonist osa võtaksid,” ütles Ukraina välisministri asetäitja Euroopa integratsiooni alal Olena Zerkal, vahendab UNIAN.

Rääkides rahuvalvajate Donbassi paigutamisest rõhutas Zerkal, et terroriorganisatsioonid Donetski rahvavabariik ja Luganski rahvavabariik ei ole konflikti osapooled, mistõttu nendega Ukraina sellel teemal läbirääkimisi pidama ei hakka.

„See ei ole arusaadav mitte ainult meile, vaid ka kõigile meie lääne partneritele,” ütles Zerkal.

Ta lisas, et USA välisministeeriumi eriesindaja Ukrainas Kurt Volkeri kohtumised Venemaa presidendi abi Vladislav Surkoviga toimuvad selleks, et panna Venemaa mõistma, et nende reeglite järgi mängima keegi ei hakka.

„Ma arvan praegu, et peamine ja tõesti võtmetähtsusega küsimus on see, et rahuvalvajad peaksid olema Ukraina ja Venemaa piiril. Ja pärast hakkab missioon arenema etapiviisiliselt. Arutelu sellel teemal käib juba mõnda aega,” teatas Zerkal.