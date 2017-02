Ukraina sõduritele saadetakse Avdijivka juures moraali õõnestavaid SMS-e

Teadete kohaselt saadetakse Ukraina sõduritele ja viimastel päevadel konflikti tulipunktiks saanud Avdijivka elanikele SMS-e, mis sisaldavad ähvardusi ja hoiatusi.

Selliseid sõnumeid saadavad tõenäoliselt Venemaa elektroonilise sõjapidamise üksused, vahendab väljaanne The Interpreter.

"Ukraina sõdur, sa oled oma ülemate jaoks ainult liha."

"Ukraina relvajõudude sõdur! Sind leitakse, kui lumi sulab."

"Terrorismivastase operatsiooni võitleja! Sel talvel oled sa nagu sakslane Stalingradi all."

"Porosenko tunnustas Donetski rahvavabariigi iseseisvust! Sind pole terrorismivastase operatsiooni tsoonis enam vaja."

On teada, et Debaltseve lahingu ajal, mis lõppes linna hõivamisega Vene vägede poolt 2015. aasta 18. veebruaril, said Ukraina sõjaväelased arvukalt SMS-e, mille eesmärk oli nende moraali õõnestamine.

Seda kirjeldas Ukraina 40. jalaväepataljoni tollane ohvitser Viktor Kovalenko:

„Igapäevaste rünnakute ajal jaanuaris-veebruaris kasutasid Venemaa toetatud terroristid mobiilseid saatjaid, et saata meie mobiiltelefonidele liba- ja provokatiivseid sõnumeid, et sisendada meie sõduritesse viha või paanikat ning destabiliseerida korda meie üksustes. Näiteks 12. veebruaril – samal päeval, kui kirjutati alla Minsk-2 rahukokkulepe – said paljud meie sõjaväelased sama SMS-i, mis oli koostatud Vene kriminaalse žargooni stiilis, milles kuulutati, et president Porošenko „reetis meid, seega tuleb ta tappa“. Teine libasõnum, mis saadi veebruari alguses, oli adresseeritud tavalistele sõduritele ning selles öeldi, et nende ülem (ilma nimeta) on põgenenud Kramatorski linna, seega „kõik me kavatseme täna öösel samuti põgeneda“.

Tõesti, terroristid olid võtnud meie mobiiltelefonid 5-10 minutiks oma kontrolli alla, et saata oma propagandasõnumeid. Muidugi olid SMS-ide tekstid anonüümsed ja valed. Ja keegi meist ei põgenenud, keegi meist ei lahkunud oma positsioonidelt. Meie üksuse juhid keelasid palju kordi mobiiltelefonide kasutamise lahingutsoonis, aga meie sõjaväelaste soov sugulastega ühenduses olla oli nii tugev, et nad eirasid tihti seda keeldu ja püüdsid kätte saada iga signaali nii hästi, kui nad suutsid.“

On dokumenteeritud Vene elektroonilise sõjapidamise süsteemide RB-314V Leer-3 olemasolu Donetskis ning Venemaa kaitseministeeriumi teatel on need koostöös droonidega Orlan-10 võimelised GSM-sidet segama ja saatma SMS-e.