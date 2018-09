Ukraina separatistide parteikongressil õhiti lõhkekeha

Ukraina separatistide Donetski regiooni Venemaa abiga tüüriva „rahvavabariigi“ rahvanõukogu saadik Vladislav Berditševski ütles uudisteagentuurile Interfax, et kohaliku kommunistliku partei kongressil õhiti lõhkeseadeldis ja hoone väljapääsu juures sai vigastada kolm inimest, vahendab Leedu Delfi.

Tolle partei liige Gennadi Fomenko ütles ajakirjanikele, et nende tänavuste valimiste juhtivkandidaat Igor Tšakimzianov sai plahvatuse tagajärjel vigastada ja toimetati sündmuskohalt kiirabiga haiglasse. Ta elu ei ole ohus. Veel kaks inimest said kannatada, neist üks väga raskelt (valdavalt on tegemist põletushaavadega -toim).

Ajal, mil lõhkeseadeldised plahvatasid, oli hoones poolsada inimest.