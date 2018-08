Ukraina režissöör Sentsov vaagub Venemaal näljastreigi tõttu hinge, vangla probleemi ei näe

14. maist näljastreiki peav 42-aastane Sentsov on valmis näljastreiki jätkama, kuni ta sureb, väitis advokaat Dinze ajakirjanikele. „Otseloomulikult ei soovi Oleg, nagu iga teinegi isik, surra, kuid ta on selleks valmis,“ ütles ta. „Oleg on muutunud kamikazeks, kes on pannud mängu oma elu, et päästa teiste elusid, oma ideaalide, oma kodumaa Ukraina nimel.“

Ukraina režissöör, kes mõisteti 2015. aastal Venemaal Doni-äärses Rostovis asuva sõjaväekohtu otsusega trellide taha, nõuab kõikide Ukraina poliitvangide vabastamist Venemaa vanglastest. Teda süüdistati terroriorganisatsiooni loomises Krimmi poolsaarel.

Juristi sõnul kaotab Sentsov üha enam kehamassi, olles juba umbkaudu 30 kilogrammi võrra kergem. Vanglaameti teatel ei hinnata meest aga alakaalulinseks ja tema tervisliku seisund on muutumata, kuigi ollakse valmis sekkuma.

Ajakirjanduses levis nädalavahetusel ka väide, et Sentsov vabastati või toimetati Jamali-Neenetsis asuvast kolooniast ära, aga Vene vanglaameti teatel ei vasta see tõele ja 20 aastat vanglakaristust kandev režissöör on endiselt seal trellide taga. „Taolisel informatsioonil ei ole mingit tõepõhja all,“ teatati pressiteadaande teel.

Valeinfo hakkas levima pärast seda, kui ajakirjanik Viktoria Ivleva arvas, et lennuk, mida ta nägi Jamali-Neenetsi autonoomsest ringkonnast lahkumas, kandis oma pardal Sentsovit.